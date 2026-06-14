Sur quelle chaîne regarder le match Côte d’Ivoire – Équateur ?

le Dimanche 14 Juin à 13:00

Le match du mondial 2026 du Groupe E Côte d’Ivoire – Équateur aura lieu le lundi 15 juin 2026 à 01:00 (heure française) au Lincoln Financial Field de Philadelphia. Le match est à suivre en direct sur beIN Sports.

Sur place, le coup d’envoi sera donné à 19:00 (heure locale, Amérique/New York).

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