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Sur quelle chaîne regarder le match Côte d’Ivoire – Équateur ?

Sur quelle chaîne regarder le match Côte d&rsquo;Ivoire &#8211; Équateur ?

Le match du mondial 2026 du Groupe E Côte d’Ivoire – Équateur aura lieu le lundi 15 juin 2026 à 01:00 (heure française) au Lincoln Financial Field de Philadelphia. Le match est à suivre en direct sur beIN Sports.

Sur place, le coup d’envoi sera donné à 19:00 (heure locale, Amérique/New York).

Ce match est réservé aux abonnés.

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