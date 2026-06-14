- Mondial 2026
- Phase de groupes
- Groupe E
Sur quelle chaîne regarder le match Côte d’Ivoire – Équateur ?
Le match du mondial 2026 du Groupe E Côte d’Ivoire – Équateur aura lieu le lundi 15 juin 2026 à 01:00 (heure française) au Lincoln Financial Field de Philadelphia. Le match est à suivre en direct sur beIN Sports.
Sur place, le coup d’envoi sera donné à 19:00 (heure locale, Amérique/New York).
Ce match est réservé aux abonnés.Comment le roi du poulet et l’Independiente del Valle ont transformé l’Équateur