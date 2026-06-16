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Sur quelle chaîne regarder le match Autriche – Jordanie ?

Sur quelle chaîne regarder le match Autriche &#8211; Jordanie ?

Le match du mondial 2026 du Groupe J Autriche – Jordanie aura lieu le mercredi 17 juin 2026 à 06:00 (heure française) au Levi’s Stadium de San Francisco Bay Area (Santa Clara). Le match est à suivre en direct sur beIN Sports.

Sur place, le coup d’envoi sera donné à 21:00 (heure locale, Amérique/Los Angeles).

Ce match est réservé aux abonnés.

Pronostic Autriche Jordanie : analyse, cotes et prono Coupe du monde

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