Sur quelle chaîne regarder le match Autriche – Jordanie ?

le Mardi 16 Juin à 18:00

Le match du mondial 2026 du Groupe J Autriche – Jordanie aura lieu le mercredi 17 juin 2026 à 06:00 (heure française) au Levi’s Stadium de San Francisco Bay Area (Santa Clara). Le match est à suivre en direct sur beIN Sports.

Sur place, le coup d’envoi sera donné à 21:00 (heure locale, Amérique/Los Angeles).

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