Pronostic Red Star Ajaccio : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Le Red Star, première victoire face à Ajaccio

Le Red Star a retrouvé la Ligue 2 en remportant le championnat National l’an passé. Grand artisan de cette promotion, Habib Beye a quitté le club et a été remplacé par l’ancien coach de l’autre promu, Martigues, Grégory Poirier. Lors de l’intersaison, le club francilien s’est renforcé avec notamment le capitaine de Rodez, Bradley Danger, et l’ailier bordelais Badji. Pour sa première sortie en Ligue 2, le Red Star a connu un départ compliqué en s’inclinant lourdement à Amiens (3-0). Lors de cette rencontre, les hommes de Poirier ont encaissé des buts au pire des moments avant la pause et au retour des vestiaires. Ce lundi pour sa première à Bauer, le Red Star va vouloir décrocher ses premiers points.

En face, Ajaccio a lui aussi connu un changement important sur son banc, puisque Pantaloni a quitté la Corse pour rejoindre Lorient. Pour le remplacer, les dirigeants corses ont misé sur Chabbert. En plus d’un nouveau coach, l’ACA a pas mal bougé son effectif, lâchant quelques anciens cadres, mais recrutant Anziani, ou Santelli. Lors de la première journée, Ajaccio a décroché à domicile (1-0) son premier succès face à Rodez sur une réalisation de Barreto. Ce lundi, le club corse aura un test dans un Bauer bouillant, lui qui a souvent bien plus de mal loin de son île. Devant son public, le Red Star devrait décrocher son premier succès pour son retour en Ligue 2.

