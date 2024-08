Pronostic Nice Toulouse : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Nice, une réaction face à Toulouse ?

Un an après son arrivée, Farioli a quitté son poste d’entraîneur pour rejoindre l’Ajax d’Amsterdam. Pour suppléer le technicien italien, le club azuréen a misé sur une valeur sûre de la Ligue 1, Franck Haise. L’ancien coach lensois va tenter d’apporter sa recette du succès dans le sud de la France. Haise ne doit pas se réjouir du début de sa formation qui s’est inclinée sur la pelouse d’un promu, l’AJ Auxerre (2-1). Les Aiglons avaient pourtant ouvert le score par Cho mais ont ensuite craqué dans le temps additionnel en perdant un point. Pour disputer cette première journée, Haise faisait face à une avalanche d’absences puisque Bard était suspendu et que les Boga, Sanson, et Moffi, cadres de cette équipe sont tous sur le flanc. Sans compter les départs de Todibo et Thuram. Cet été, le Gym s’est renforcé avec les arrivées de 2 internationaux français, Tanguy Ndombele et Jonathan Clauss, qui ont disputé leurs premières minutes officielles avec Nice face à Auxerre. Devant son public et malgré une pelouse en mauvais état, Nice va vouloir se ressaisir face à Toulouse.

De son côté, Toulouse semble être toujours focalisé par le mercato. En effet, le TFC a signé de belles ventes avec les départs de Dallinga et Mawissa, mais n’a pas trouvé de remplaçant notamment pour le poste d’avant-centre. Lors de la 1re journée, Magri malgré une bonne volonté a failli dans le dernier geste face à Nantes et n’a pas permis à son club d’obtenir la victoire méritée (score final 1-1 à domicile). Les dernières heures du mercato devraient permettre au club haut-garonnais de trouver cette perle. Cet été, les dirigeants toulousains ont signé des paris avec l’arrivée du champion du monde 2018, Djibril Sidibé, mais aussi celle du défenseur de Leeds Cresswell. À domicile, Nice devrait retrouver des couleurs pour décrocher son 1er succès de cet exercice dans un match attendu à buts, face à une formation toulousaine qui semble en reconstruction.

Malgré l’état de la pelouse, Nice-Toulouse est bien maintenu