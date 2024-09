Pronostic Brésil Équateur : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires de la Coupe du monde

Le Brésil se reprend face à l’Équateur

Le Brésil a vécu une nouvelle désillusion lors du Mondial 2022 en étant éliminé dès les quarts de finale par la Croatie. Ensuite, la sélection auriverde a fait face à la sérieuse blessure de Neymar qui n’a pas plus joué depuis près d’un an. Sans sa star, la Seleção est en souffrance avec une triste 6e place dans ces éliminatoires pour la Coupe du monde 2026. En plus de cela, les Brésiliens sont passés au travers de leur Copa América. Avec deux nuls lors de la phase de poules pour un seul succès contre le Paraguay, la sélection brésilienne est parvenue à atteindre les quarts de finale où elle a été battue par l’Uruguay. Pour ce rassemblement, Dorival Junior a appelé ces cadres avec Marquinhos, Guimarães, Vinícius, Rodrygo et la pépite Endrick.

En face, l’Équateur a affiché un visage intéressant lors du Mondial 2022, mais n’est pas parvenu à sortir de la phase de poules. Lors de la dernière Copa América, la sélection équatorienne avait perdu son premier match face au Venezuela mais s’est reprise par la suite en dominant la Jamaïque et en signant un nul contre le Mexique. En huitièmes de finale, la Tri s’est inclinée lors des tirs au but face au futur vainqueur, l’Argentine. Pour ce déplacement au Brésil, le sélectionneur Beccacece a appelé ses meilleurs éléments avec le Parisien Pacho, Estupinan de Brighton, le milieu de Chelsea Caicedo, ou le capitaine Valencia. Mal en point dans ces éliminatoires, le Brésil devrait se reprendre face à l’Équateur. En grande forme avec le Real, Vinícius pourrait faire trembler les filets

