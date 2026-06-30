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Pourquoi les remplaçants doivent rester sur le banc après la 115e minute

TC
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Pourquoi les remplaçants doivent rester sur le banc après la 115e minute

Coaching perdant. Il y a des joueurs qui devraient sans doute rester sur la touche un peu plus longtemps que prévu, et même si 115 minutes à chauffer le banc peuvent paraître suffisantes, cinq minutes sur le terrain et un penalty manqué donnent sans doute plus de maux de tête qu’autre chose. Selon Opta, huit des dix joueurs ayant fait leur apparition sur le terrain après la 115e minute de jeu lors d’une Coupe du monde ou d’un Euro ont raté leur tir au but lors de la séance qui a suivi la fin de la prolongation. Faire entrer un « spécialiste » uniquement pour frapper à froid serait donc une bien mauvaise idée.

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Kluivert échappe au compte

Ainsi, le Paraguayen Fabián Balbuena est devenu le huitième joueur dans ce cas de figure en manquant sa tentative face à Manuel Neuer. Un raté qui n’a pas empêché les Sud-Américains de rejoindre les huitièmes de finale de la compétition. Justin Kluivert a également manqué son penalty quelques heures plus tard face au Maroc, mais il a foulé la pelouse dès la 113e minute, empêchant ainsi la statistique de gonfler.

Les changements de gardiens de dernière minute c’est oui, pour les tireurs c’est non.

Klopp a trouvé son coupable après la désillusion de l’Allemagne

TC

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