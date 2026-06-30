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La stat qui devrait inquiéter les Bleus avant de défier la Suède

MJ
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La stat qui devrait inquiéter les Bleus avant de défier la Suède

Mauvais présage ? Malgré un carton plein en phase de groupes, les Bleus devront peut-être se méfier de leur adversaire du jour, surtout pour les plus superstitieux. La France et la Suède se sont déjà croisées deux fois en tournoi majeur, et les Tricolores n’ont jamais gagné. La première fois, c’était à l’Euro 1992, pour un match nul 1-1. La deuxième, à l’Euro 2012, avec une défaite 2-0 et un ciseau de Zlatan Ibrahimović qui traîne encore quelque part dans les cauchemars de Philippe Mexès.

Un bilan positif au global

Les Bleus peuvent quand même souffler en regardant le bilan général face aux Blågult. Sur 23 confrontations, la France s’est imposée à douze reprises, pour cinq nuls et six défaites. Plus récemment, les hommes de Didier Deschamps avaient même remporté leurs deux matchs contre la Suède en Ligue des nations, en 2020. Bref, l’histoire des grands tournois dit attention, l’histoire globale dit tranquille.

Reste maintenant à savoir laquelle des deux a vraiment envie de se présenter au coup d’envoi.

Zlatan Ibrahimović, dernier supporter de la Suède

MJ

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