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Un cadre de la sélection allemande a refusé de tirer un penalty

EM
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Un cadre de la sélection allemande a refusé de tirer un penalty

Joshua Kimmich, le capitaine abandonné. L’Allemagne a vu son aventure américaine s’arrêter net après sa défaite lors de la séance de tirs au but face au Paraguay (1-1, 3 tab à 4). Kai Havertz, Nick Woltemade ont vu leurs tentatives stoppées par le portier paraguayen et Jonathan Tah a envoyé une mine dans le ciel des États-Unis. Sauf que d’autres se retrouvent sous le feu des critiques à cause de leur comportement pour avoir refusé de tirer malgré les demandes du capitaine Kimmich.

Goretzka et Brown se sont défilés

Selon le journal Bild, ainsi que des images diffusées sur les réseaux sociaux, on y distingue clairement Kimmich demander à Leon Goretzka et Nathaniel Brown de tirer. Son coéquipier du Bayern s’est juste contenté de lui répondre « neuf » pour esquiver la question de son coéquipier du Bayern, quand Brown lui a dit « huit », ne se sentant vraisemblablement pas de le frapper.

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Et si le capitaine de la Mannschaft s’est pressé pour désigner de nouveaux tireurs, c’est aussi parce que Jonathan Tah n’avait jamais tiré de penalty de sa carrière.

Le courage est à son paroxysme.

Klopp a trouvé son coupable après la désillusion de l’Allemagne

EM

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