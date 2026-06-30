Le top des joueurs au chômage en ce 30 juin 2026

Les rendez-vous France Travail sont désormais disponibles. Une grosse poignée de footeux arrivent en effet en fin de contrat en ce 30 juin 2026. Les vieux briscards sont les premiers concernés par la situation, à commencer par Robert Lewandowski (37 piges) en fin de contrat avec le Barça, qui devrait rebondir en MLS au Chicago Fire. Yann Sommer (Inter), Dani Carvajal (Real Madrid), John Stones (Manchester City), Leon Goretzka (Bayern Munich) ou encore Mauro Icardi (Galatasaray) vont tous devoir refaire leur CV pour la saison prochaine.

Des bonnes pioches en Ligue 1 ?

Si les castings des vieux de la vieille restent tout de même alléchants, il y a aussi de bonnes occasions à saisir dans notre bonne vieille Ligue 1. Vice-champion de France et vainqueur de la Coupe de France, la fin de l’aventure a sonné pour Malang Sarr avec le Racing Club de Lens. Auteur d’une grosse seconde partie de saison avec quinze pions marqués et une convocation pour le Mondial avec le Sénégal, Bamba Dieng est également libre de tout contrat. Nabil Bentaleb (LOSC), Bilal Nadir (OM), Krépin Diatta (AS Monaco), Thomas Meunier (LOSC) ou encore Gideon Mensah (Auxerre) se retrouvent également sur le marché des transferts.

Ils sont aussi en fin de contrat : Oscar Mingueza (Celta de Vigo) / Raphael Guerreiro (Bayern Munich) / Fabinho (Al-Ittihad) / Harry Wilson (Fulham) / Julian Brandt (Dortmund) / Dusan Vlahović (Juventus) / Wesley Said (RC Lens) / Chancel Mbemba (LOSC)…

La saison des vide-greniers est enfin lancée.

Et pourquoi pas remettre Lucas Hernandez à gauche ?