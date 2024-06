Combiné Euro 2024 : Près de 500€ à gagner avec la France et le Danemark ce mardi !

Ce mardi, la 3e journée de la phase de groupes de l’Euro se poursuit avec les dernières affiches des groupes C et D ! Pour parier ce mardi, 2 bonus à votre disponible, un bonus en CASH chez PMU et un bonus DIRECT chez Winamax ! Histoire de vibrer sur les Bleus mais sans trop se mettre la pression…

100€ offerts en CASH pour parier !

Envie de parier sur les matchs de l’Euro sans trop de pression ?

PMU Sport vous offre 100€ de bonus EN CASH sur votre 1er pari.

Ce qui veut dire que si votre 1er de 100€ est perdu, vous êtes remboursé de 100€ en ARGENT RÉEL et vous pouvez même retirer vos 100€ directement sur votre compte bancaire si vous le souhaitez !

C’est un bonus exceptionnel, puisqu’en principe, vous obtenez votre remboursement en paris gratuits, et non en CASH comme chez PMU.

Cliquez ici ou sur l’image ci-dessous pour vous inscrire chez PMU et profiter de 100€ en CASH.

OU déposez 100€ et misez DIRECT avec 200€ !

Le bonus Winamax est actuellement de 100€ DIRECT !

Récupérez le montant de votre 1er dépôt en Freebets après inscription jusqu’à 100€ chez Winamax.

Exemples de ce bonus Winamax en fonction du montant de votre 1er dépôt :

– Si vous déposez 50€, Winamax vous offre direct 50€ de bonus et vous avez donc 100€ pour miser.

– Si vous déposez 100€, Winamax vous offre direct 100€ de bonus et vous avez donc 200€ pour miser.



Cliquez sur ce lien ou sur l’image ci-dessous pour profiter du bonus Winamax.

Notre combiné Euro :

France – Pologne

Pas au niveau attendu lors de leurs 2 premiers matchs joués contre l’Autriche (0-1) et les Pays-Bas (0-0), l’équipe de France s’est surtout contentée d’être solide afin de valider l’une de ses 2 premières places du groupe. Pratiquement assurés de pouvoir filer en 8es de finale, les hommes de Didier Deschamps peuvent désormais envisager la suite de la compétition et accélérer offensivement. Et quoi de mieux pour cela que d’affronter une équipe de Pologne déjà éliminée. Défaits lors de leurs 2 premiers matchs par les Pays-Bas (2-1) et l’Autriche (3-1), les partenaires de Robert Lewandowski ne pourront plus revenir sur leurs adversaires. Dans le dur défensivement, ils risquent de ne pas pouvoir répondre au défi physique imposé par l’équipe de France qui doit se rassurer offensivement.

Danemark – Serbie

Le Danemark est loin d’avoir validé l’une des deux premières places dans ce groupe C où il n’a pris que 2 points après 2 journées. Accroché par la Slovénie (1-1) lors de son entrée en lice, il a ensuite affiché un visage bien plus séduisant contre l’Angleterre (1-1) la semaine dernière et il peut même regretter de ne pas avoir remporté ce match. Ce mardi, les Dynamites danoises affrontent équipe de Serbie qui est presque miraculée après avoir arraché le point du nul contre la Slovénie (1-1) en toute fin de rencontre. S’ils disposent d’un effectif solide sur le papier, les Aigles galèrent sur le plan collectif, tandis que les Danois semblent monter en puissance. Par conséquent, les Scandinaves pourraient sortir vainqueur de ce duel.

Si vous misez par exemple sur le pari « Victoire France + Victoire Danemark » dans un pari combiné, la cote atteindra :

– 2,83 chez PMU qui vous offre votre 1er pari remboursé de 100€ en CASH.

– 2,97 chez Winamax qui vous offre 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce combiné pour tenter de gagner 283€

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez Winamax :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 493€ (593€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

55€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur ce combiné

Vous avez envie de parier sur ce combiné sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 55€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

15€ chez ParionsSport En Ligne avec le code SOFOOT15 ;

chez avec le code ; 10€ chez ZEbet avec le code SOFOOT10EURO ;

chez avec le code ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 20€ chez Betsson sans avoir besoin de code ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics France Pologne avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en bonus de 120€ au lieu de 100€ en EXCLU jusqu’à jeudi inclus seulement avec Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Le domicile de la mère d'Adrien Rabiot a été cambriolé