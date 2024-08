Pronostic Maroc Espagne : Analyse, cotes et prono de la demi-finale aux JO 2024

L’Espagne en patronne face au Maroc

Le Maroc réalise un excellent tournoi et prouve avec la présence de l’Egypte dans ces demi-finales que la jeunesse africaine a du potentiel. Tombés dans un groupe relevé, les Marocains ont signé une performance de premier plan lors de leur entrée en lice en dominant l’Argentine (2-1) au terme d’une rencontre au scénario fou. Ensuite, les partenaires d’Hakimi se sont fait surprendre par l’Ukraine (2-1) avant de dérouler contre l’Irak (3-0). Première de sa poule, la sélection marocaine retrouvait les Etats-Unis en quart de finale. Dans un match à sens unique, les Marocains ont surclassé les Yankees (4-0) pour intégrer ce dernier carré. Soutenu par de nombreux supporters, le Maroc devrait évoluer avec un public acquis à sa cause à Marseille et va devoir éliminer le grand favori de ces JO, l’Espagne pour viser l’or olympique. Pour cela, le sélectionneur compte sur les Hakimi, Ezzalzouli et sur le meilleur buteur de la compétition, Rahimi (5 réalisations). En revanche, l’intéressant Bilal El-Khannouss sera suspendu.

De son côté, l’Espagne brille souvent avec ses générations de jeunes et vient également de remporter le championnat d’Europe avec les A. La jeunesse espagnole a l’opportunité d’asseoir la domination des ibériques sur le foot. Pour se hisser en demi-finale, les Espagnols ont fait le job face à l’Ouzbekistan (2-1) et contre la République Dominicaine (3-1) avant de se faire surprendre par l’Egypte. Cette piqure de rappel aura été bénéfique puisque les partenaires de Cubarsi ont brillé face au Japon (3-0). Porté par un Fermin Lopez des grands soirs, l’Espagne a haussé le ton et souhaite enchainer face au Maroc. Pour réussir cette mission, la Roja s’appuiera sur les Ruiz, Barrios, Baena, Cubarsi, Garcia ou Lopez. L’Espagne aura certes fort à faire face à un Maroc soutenu par de nombreux fans, mais elle devrait confirmer sa bonne forme en se qualifiant pour la finale comme il y a 3 ans et comme lors du dernier Euro Espoirs.

