5 trucs à faire pendant la pause fraîcheur

Hier, on a vu les commentateurs mordre à pleines dents dans un délicieux Caprice des Dieux pendant la pause fraîcheur. Pour prolonger le plaisir pendant ces trois minutes, on a d’autres idées sympas voire gourmandes à vous soumettre...

Commander des pizzas

Vos amis s’impatientent. Certes, cet apéritif à base de bières tièdes et de biscuits apéritifs n’était pas piqué des hannetons. Évidemment, ils ont dégommé les tranches de Caprice des Dieux que vous aviez soigneusement découpés sur la table basse… mais ils ont toujours faim. Vous vous saisissez de votre téléphone portable et appelez l’artisan pizzaïolo le plus proche de votre domicile : « Chef, deux orientales et une hawaïenne ». Ne reste plus qu’à espérer qu’elles arrivent avant la fin du match. Et tant pis pour vos goûts discutables.

Regarder une série à deux

Les pauses fraîcheur de la Coupe du monde durent trois minutes. Trois minutes multipliées par deux pauses, multipliées par 104 matchs. On a fait le calcul cela représente 624 minutes de temps libre sur l’ensemble du tournoi. Soit plus de dix heures. Largement de quoi s’enquiller la saison 1 de How I met You Mother (528 minutes) ou l’intégralité d’une mini-série scandinave sur un meurtre dans un port de pêche. En optimisant parfaitement votre emploi du temps, vous pourriez donc suivre une Coupe du monde tout en développant une expertise inattendue sur les enquêtes policières en milieu nordique. Et comme les meilleures séries se savourent rarement en solo, autant céder à ce p’tit caprice tous les deux, comme le dit le célèbre spot Caprice des Dieux !

Écouter le nouvel hymne officiel de la Coupe du monde

Tiens et si vous en profitiez pour découvrir « Dai Dai », le nouvel hymne de la Coupe du monde ? La collab Shakira X Burna Boy vous attrape. Le clip avec Kylian Mbappé en guest vous plaît bien. Le fait que la chanson soit écrite dans 5 langues vous séduit. Ça y est, vous avez le refrain en tête. Néanmoins, restons sérieux. Ce tube est très loin du niveau du banger « Waka Waka », chanté par la même Shakira pour la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud. Moins bien aussi que « La Cour des grands », le hit d’Axelle Red et Youssou Ndour composé pour France 1998.

Faire sa callisthénie

Certains profitent de la pause fraîcheur pour reprendre leur souffle, vous y voyez l’occasion idéale de faire un peu de sport. Trois minutes, c’est largement suffisant pour enchaîner quelques pompes, une courte séance d’abdo et une grosse minute de gainage. Pas assez pour sculpter votre summer body pour vos vacances à Argelès-sur-Mer mais suffisant pour annoncer fièrement : « J’ai profité de la pause pour faire du sport », ce qui reste techniquement vrai.

Faire une micro-sieste

Selon l’éminent Michel Cymes, la durée idéale d’une sieste ne doit pas excéder 30 minutes. Ok mais quid d’une sieste de 3 minutes ? Réponse de la sophrologue Laurence Roux-Fouillet : « Avec un peu d’entraînement, il est possible de faire des siestes flash de 3 à 5 min. Elles se pratiquent discrètement et partout » précise-t-elle avant d’ajouter : « Elle défatigue, c’est un excellent antistress qui a des effets bénéfiques sur la concentration, la mémoire et la créativité. » Banco.

Le Hara-kiri de la Tunisie