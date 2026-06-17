5 trucs à faire pendant la pause fraîcheur

Hier, on a vu les commentateurs mordre à pleines dents dans un délicieux Caprice des Dieux pendant la pause fraîcheur. Pour prolonger le plaisir pendant ces trois minutes, on a d'autres idées sympas voire gourmandes à vous soumettre...

+ Se préparer un sandwich

Les joueurs se désaltèrent pour échapper à la chaleur étouffante de Dallas à la fin du mois de juin. Et vous avez un petit creux. Ça tombe bien, une jolie baguette croustillante patiente sur la planche à pain. Tartinez-la généreusement de beurre. Glissez-y une tranche de jambon. Garnissez d’un généreux morceau de Caprice des Dieux. Si vous êtes un puriste, vous pouvez même vous offrir le frisson d’un ou deux cornichons.

+ Prendre une douche

Trois minutes, c’est largement suffisant pour prendre une douche. Pas une douche contemplative où l’on chantonne en laissant l’eau brûlante caresser ses épaules. Eau, savon, rinçage, terminé. Une vraie douche efficace et soucieuse de l’environnement. Les écologistes applaudissent. Votre ballon d’eau chaude aussi. Et pour une fois, vous ressortez avant d’avoir transformé la salle de bains en hammam.

+ Payer ses dettes

Vous connaissez le dicton : qui paye ses dettes s’enrichit. Il est temps de passer à la caisse et d’aller affronter la dure réalité de votre application bancaire. Certes, vous souffrez de phobie administrative mais en trois minutes, vous pouvez rembourser votre pote pour cette partie de padel perdue 6-0, 6-2, participer à cette cagnotte pour les 30 ans de Mathilde ou solder votre participation à ce dîner de potes qui empoisonne discrètement votre groupe WhatsApp depuis des mois. Vos amis apprécieront. Votre compte en banque moins.

+ Répondre au message « On se voit bientôt ? » reçu en 2023

Il dort là, quelque part dans les archives de vos conversations. Un message de ce pote auquel vous aviez prévu de répondre « ce soir », puis « demain », puis « quand j’aurai un peu le temps »… Quatre ans que vous laissez votre malheureux interlocuteur en vue. Il est temps d’y remédier. Vous décidez de rompre ce silence gênant et de relancer une relation laissée en jachère. « Alors comment ça va depuis ce temps ?? Ça fait un bail, smiley ». Au pire, vous attendrez à votre tour une réponse pendant plusieurs années.

+ Faire un tour sur une appli de rencontres

Et si c’était pendant la pause fraîcheur de France-Sénégal que vous rencontriez la femme ou l’homme de votre vie ? En tout cas, ce long moment où les joueurs s’abreuvent vous laisse le temps de scroller et, pourquoi pas, d’avoir un vrai crush. Qui sait ? Peut-être que dans quelques années, cela permettra à vos témoins de mariage de faire un discours un brin gênant avec un sourire entendu : « Vous ne devinerez jamais comment Kevin a rencontré Magali ! »

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