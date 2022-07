Pronostic Le Havre Grenoble : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Grenoble réalise un coup au Havre

Huitième au terme de la saison dernière, Le Havre a décidé de se séparer de Paul le Guen et de nommer l'ancien entraineur amiénois Luka Elsner. Souvent annoncé parmi les candidats aux playoffs, le club havrais s'est montré décevant ces dernières années. La préparation estivale n'a pas dû redonner confiance aux joueurs havrais puisqu'ils ont seulement remporté un match sur les 5 qu'ils ont disputé : face à Quevilly Rouen. Pour le reste, le HAC s'est incliné face à Dijon, Troyes et Amiens, pour un nul contre Avranches. Ces résultats combinés à une fin de saison dernière compliquée avec 4 revers lors des 4 dernières journées ne laissent pas présager d'un départ en fanfare du club normand. Au niveau de l'effectif, les Havrais ont vu notamment arriver Desmas, le portier clermontois, le défenseur central auxerrois Lloris, le latéral Operi passé par Châteauroux et l'attaquant sochalien Kitala. En revanche, l'imposant DC Isaak Touré a rejoint l'OM tandis que l'expérimenté Alexandre Bonnet a rejoint Quevilly.

En face, Grenoble avait vécu une saison 2020-21 exceptionnelle en participant aux playoffs. Le départ de Philippe Hinschberger à Amiens a ensuite cassé la belle dynamique iséroise. En effet, Amiens a vécu 6 mois délicats sous les ordres du coach italien Jacobacci. Cette mauvaise passe avait poussé les dirigeants grenoblois à nommer Vincent Hognon au poste d'entraîneur. L'ancien Messin a mis quelques semaines à trouver la bonne solution mais a permis au GF38 de se maintenir en Ligue 2 en réalisant une dernière ligne droite intéressante. Cet été, le club grenoblois s'est montré à son avantage durant la préparation avec plusieurs victoires face à Auxerre, Clermont et le Red Star. Le groupe isérois a connu des mouvements avec le départ des Ravet, De Iriondio, Diallo ou Belmonte et les arrivées intéressantes de Phaëton, Ba ou Sbai. Au regard de leur dynamique des amicaux, Grenoble devrait être en mesure d'accrocher au moins un nul au Havre.