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Sur quelle chaîne regarder le match Suisse – Bosnie-Herzégovine ?

Sur quelle chaîne regarder le match Suisse &#8211; Bosnie-Herzégovine ?

Le match du mondial 2026 du Groupe B Suisse – Bosnie-Herzégovine aura lieu le jeudi 18 juin 2026 à 21:00 (heure française) au SoFi Stadium de Los Angeles (Inglewood). Le match est à suivre en direct sur M6, M6+, beIN Sports.

Sur place, le coup d’envoi sera donné à 12:00 (heure locale, Amérique/Los Angeles).

Ce match est diffusé en clair et gratuitement.

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