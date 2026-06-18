- Mondial 2026
- Phase de groupes
- Groupe B
Sur quelle chaîne regarder le match Suisse – Bosnie-Herzégovine ?
Le match du mondial 2026 du Groupe B Suisse – Bosnie-Herzégovine aura lieu le jeudi 18 juin 2026 à 21:00 (heure française) au SoFi Stadium de Los Angeles (Inglewood). Le match est à suivre en direct sur M6, M6+, beIN Sports.
Sur place, le coup d’envoi sera donné à 12:00 (heure locale, Amérique/Los Angeles).
Ce match est diffusé en clair et gratuitement.Revivez Canada - Bosnie-Herzégovine (1-1)