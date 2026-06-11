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Sur quelle chaîne regarder le match Mexique – Afrique du Sud ?

Sur quelle chaîne regarder le match Mexique &#8211; Afrique du Sud ?

Le match du mondial 2026 du Groupe A Mexique – Afrique du Sud aura lieu le jeudi 11 juin 2026 à 21:00 (heure française) au Estadio Azteca de Mexico City. Le match est à suivre en direct sur M6, M6+, beIN Sports.

Sur place, le coup d’envoi sera donné à 13:00 (heure locale, Amérique/Mexico City).

Ce match est diffusé en clair et gratuitement.

Une manifestation devrait avoir lieu lors du match d’ouverture de la Coupe du monde 2026

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