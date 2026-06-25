- Mondial 2026
- Phase de groupes
- Groupe E
Sur quelle chaîne regarder le match Curaçao – Côte d’Ivoire ?
Le match du mondial 2026 du Groupe E Curaçao – Côte d’Ivoire aura lieu le jeudi 25 juin 2026 à 22:00 (heure française) au Lincoln Financial Field de Philadelphia. Le match est à suivre en direct sur beIN Sports.
Sur place, le coup d’envoi sera donné à 16:00 (heure locale, Amérique/New York).
Ce match est réservé aux abonnés.« Une ambiance surréaliste ! » : En immersion dans le pub irlandais transformé en fan zone ivoirienne