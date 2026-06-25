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Sur quelle chaîne regarder le match Curaçao – Côte d’Ivoire ?

Sur quelle chaîne regarder le match Curaçao &#8211; Côte d&rsquo;Ivoire ?

Le match du mondial 2026 du Groupe E Curaçao – Côte d’Ivoire aura lieu le jeudi 25 juin 2026 à 22:00 (heure française) au Lincoln Financial Field de Philadelphia. Le match est à suivre en direct sur beIN Sports.

Sur place, le coup d’envoi sera donné à 16:00 (heure locale, Amérique/New York).

Ce match est réservé aux abonnés.

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