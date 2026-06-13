Sur quelle chaîne regarder le match Brésil – Maroc ?

Le match du mondial 2026 du Groupe C Brésil – Maroc aura lieu le dimanche 14 juin 2026 à 00:00 (heure française) au MetLife Stadium de New York/New Jersey (East Rutherford). Le match est à suivre en direct sur M6, M6+, beIN Sports.

Sur place, le coup d’envoi sera donné à 18:00 (heure locale, Amérique/New York).

Ce match est diffusé en clair et gratuitement.

Pronostic Brésil Maroc : analyse, cotes et prono Coupe du monde 2026