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Sur quelle chaîne regarder le match Brésil – Maroc ?

Sur quelle chaîne regarder le match Brésil &#8211; Maroc ?

Le match du mondial 2026 du Groupe C Brésil – Maroc aura lieu le dimanche 14 juin 2026 à 00:00 (heure française) au MetLife Stadium de New York/New Jersey (East Rutherford). Le match est à suivre en direct sur M6, M6+, beIN Sports.

Sur place, le coup d’envoi sera donné à 18:00 (heure locale, Amérique/New York).

Ce match est diffusé en clair et gratuitement.

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