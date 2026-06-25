S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Classement

Qui sont les meilleurs 3e ?

GF
Réactions

C’est bien joli de nous dire que les deux premiers de chaque groupe et les huit meilleurs troisièmes sont qualifiés pour les seizièmes de finale, mais il serait bien de faire le point sur qui concrètement a encore une chance d’aller goûter à la phase à élimination directe.

En cas d’égalité dans un groupe si plusieurs équipes d’un même groupe finissent à égalité de points, on les départage dans cet ordre :

  • le plus de points dans les matchs entre les équipes concernées
  • la meilleure différence de buts dans ces matchs
  • le plus de buts marqués dans ces matchs
  • le plus de points dans les matchs entre les équipes restantes
  • la meilleure différence de buts dans ces matchs
  • le plus de buts marqués dans ces matchs
  • la meilleure différence de buts sur tous les matchs de groupe
  • le plus de buts marqués sur tous les matchs de groupe
  • le plus de points de fair-play, calculés à partir des cartons reçus :carton jaune : −1, deuxième jaune / rouge indirect : −3, rouge direct : −4, jaune puis rouge direct : −5
  • si toujours à égalité : le classement FIFA à date
  • si on n’y arrive toujours pas, on va regarder le classement FIFA de l’année précédente et on croise les doigts.
Dynamite de groupe

GF

Commentaires

Les membres ont posté 0 commentaire sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Le 17 août 2022, Yvon Gérard saluait sa famille, sortait de chez lui et s'évaporait dans la nature. Depuis, il n'est pas réapparu. Que s'est-il passé?

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
Logo de l'équipe Allemagne
Jamal Musiala, dans ses bulles
  • Mondial 2026
  • Gr. E
  • Équateur-Allemagne
Jamal Musiala, dans ses bulles

Jamal Musiala, dans ses bulles

Jamal Musiala, dans ses bulles
Articles en tendances

Boutique SO - Magazines

SO FOOT collector 100% MESSI, édition dorée

à partir de 25€



Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.