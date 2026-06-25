Mondial 2026

Classement

Qui sont les meilleurs 3e ?

GF le Jeudi 25 Juin à 14:34 Réactions

C’est bien joli de nous dire que les deux premiers de chaque groupe et les huit meilleurs troisièmes sont qualifiés pour les seizièmes de finale, mais il serait bien de faire le point sur qui concrètement a encore une chance d’aller goûter à la phase à élimination directe.