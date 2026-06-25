- Mondial 2026
- Classement
Qui sont les meilleurs 3e ?
GF
C’est bien joli de nous dire que les deux premiers de chaque groupe et les huit meilleurs troisièmes sont qualifiés pour les seizièmes de finale, mais il serait bien de faire le point sur qui concrètement a encore une chance d’aller goûter à la phase à élimination directe.
En cas d’égalité dans un groupe si plusieurs équipes d’un même groupe finissent à égalité de points, on les départage dans cet ordre :
- le plus de points dans les matchs entre les équipes concernées
- la meilleure différence de buts dans ces matchs
- le plus de buts marqués dans ces matchs
- le plus de points dans les matchs entre les équipes restantes
- la meilleure différence de buts dans ces matchs
- le plus de buts marqués dans ces matchs
- la meilleure différence de buts sur tous les matchs de groupe
- le plus de buts marqués sur tous les matchs de groupe
- le plus de points de fair-play, calculés à partir des cartons reçus :carton jaune : −1, deuxième jaune / rouge indirect : −3, rouge direct : −4, jaune puis rouge direct : −5
- si toujours à égalité : le classement FIFA à date
- si on n’y arrive toujours pas, on va regarder le classement FIFA de l’année précédente et on croise les doigts.
GF