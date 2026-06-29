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Gustavo Alfaro estime que Güler et Yildiz valent plus que toute la sélection paraguayenne

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Gustavo Alfaro estime que Güler et Yildiz valent plus que toute la sélection paraguayenne

C’est ce qu’on appelle l’éducation positive, non ? Avant d’affronter l’Allemagne en seizièmes de finale de Coupe du monde, Gustavo Alfaro est revenu sur le statut de l’équipe du Paraguay. « Si certains veulent dire que nous sommes une sélection de troisième rang, très bien, c’est peut-être l’avis de certains analystes, explique le tacticien argentin. Peut-être qu’ils nous voient comme ça car nous n’avons plus participé à une Coupe du monde depuis 16 ans ou parce qu’ils se sont fondés sur telle ou telle chose, mais ça ne me touche pas.  »

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L’union fait la force

Le bonhomme aux cheveux blancs continue : « Certains m’ont critiqué l’autre jour parce que j’ai dit que deux joueurs turcs valaient plus que toute notre équipe. J’ai bien dit à mon équipe qu’Arda Güler et Kenan Yildiz valaient plus que toute notre sélection. Ce n’était absolument pas pour les rabaisser. C’était pour leur montrer que même si deux joueurs valent plus que nous tous réunis, nous pouvons les battre et prouver notre valeur. »

Touché, mais pas coulé

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