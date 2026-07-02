S’abonner au mag
  • Podcast
  • Footox

Footox, le podcast de la rédaction de So Foot, vous spoile Suisse-Algérie !

SF
Réactions
Footox, le podcast de la rédaction de So Foot, vous spoile Suisse-Algérie !

Pendant la Coupe du monde 2026, Footox passe en mode quotidien !

Tous les jours du lundi au vendredi, Footox vous spoile une rencontre du jour en dix minutes chrono avec des théories folles, des avis tranchés et surtout des intuitions sans pareilles. Au menu aujourd’hui : le seizième épisode avec Léo Ruiz, rédacteur en chef du magazine So Foot, qui va vous redonner foi en l’amitié, la vraie, et quelques billes avant Suisse-Algérie.

L’émission est disponible en direct sur la fréquence DAB+ de la Tsugi Radio à 12h et 17h30, et bien évidemment en replay sur toutes vos plateformes favorites dans la foulée.

Bonus : retrouvez également tous les jours de ce Mondial 2026 une grande histoire du football avec Légendes, notre podcast dédié… aux grandes histoires du football racontées par So FootIl y a juste à cliquer ici ! 

En direct : Suisse-Algérie (0-0)

SF

Commentaires

Les membres ont posté 0 commentaire sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
33
En direct : Algérie-Autriche (3-3)
  • Mondial 2026
  • Gr. J
  • Algérie-Autriche
En direct : Algérie-Autriche (3-3)

En direct : Algérie-Autriche (3-3)

En direct : Algérie-Autriche (3-3)
Articles en tendances

Boutique SO - Maillots

Maillot collector « Algérie 1982 »

à partir de 59.95€



C'est une putain de bonne question !

Avez-vous des sentiments amoureux pour Michael Olise ?

Oui
Non
Fin Dans 24h
95
71
20
Revivez États-Unis - Bosnie-Herzégovine (2-0)
Revivez États-Unis - Bosnie-Herzégovine (2-0)

Revivez États-Unis - Bosnie-Herzégovine (2-0)

Revivez États-Unis - Bosnie-Herzégovine (2-0)
32
Revivez : Belgique-Sénégal (3-2)
Revivez : Belgique-Sénégal (3-2)

Revivez : Belgique-Sénégal (3-2)

Revivez : Belgique-Sénégal (3-2)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.