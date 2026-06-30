La France jouera-t-elle encore sur un champ de patates à New York ?

Nouveau point jardinerie. Au pays du gazon synthétique, l’état des pelouses pose question depuis le début du Mondial nord-américain. Celle du MetLife Stadium près de New York a vite été constatée comme mauvaise, notamment lors de l’entrée en lice de l’équipe de France face au Sénégal le 16 juin dernier. Qu’en sera-t-il ce mardi soir face à la Suède, pour le tant attendu seizième de finale ?

À la veille de cette affiche, ce dimanche, Adrien Rabiot constatait un « léger mieux » : « Elle semble un peu plus haute, un peu plus souple », a-t-il déclaré en conférence de presse. En effet, selon L’Équipe, l’organisation du Mondial a vite été alertée par l’état alarmant du pré new yorkais, et son état vu du haut semble bien meilleur qu’au début de la compétition. C’est finalement autre chose qui devrait compliquer le jeu des deux équipes, en l’occurence un thermomètre prévu aux alentours de 30 degrés.

Comparé à nos terrains de district, ça reste un billard.

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