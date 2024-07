Combiné Euro 2024 : 120€ de bonus EN EXCLU chez Betclic pour miser sur les derniers 1/4 !

Envie de placer un pari combiné ce samedi sur les derniers 1/4 de l’Euro ? Pendant quelques jours seulement, Betclic vous offre votre 1er pari remboursé jusqu’à 120€ au lieu de 100€ avec le code SOFOOT

120€ remboursés en EXCLU chez Betclic au lieu de 100€ (Durée limitée) Le bonus Betclic est de 120€ au lieu de 100€ en vous inscrivant avec le code RDJ : C’est simple, votre 1er pari perdant est remboursé en Freebets jusqu’à 120€ jusqu’à jeudi prochain seulement. En plus, contrairement aux autres sites, votre pari est remboursé dès la fin du match ! Et ce n’est pas tout puisque Betclic vous donne la possibilité de retirer immédiatement vos gains ! Idéal pour pouvoir rejouer rapidement si le pari est perdant. Même si le formulaire d’inscription vous présente un Bonus à 100€, faites bien votre inscription avec le code RDJ pour obtenir 120€ au lieu de 100€ ! Cliquez ici ou sur l’image ci-dessous pour en profiter !

Notre combiné sur samedi

Angleterre – Suisse :

L’Angleterre est presque une miraculée dans ces 1/4 de finale. Très longtemps menée au score par la Slovaquie en 8es de finale, cette sélection britannique est parvenue à égaliser sur le fil grâce à un retourné incroyable de Jude Bellingham avant que Harry Kane ne parvienne à donner la victoire aux siens lors de la prolongation (2-1 AP). Quoi qu’il en soit, les Three Lions se sont montrés très inquiétants dans le jeu en ayant toutes les peines du monde à développer une animation capable de mettre en péril un bloc défensif bien installé et ce, depuis le début de la compétition. Samedi, les hommes de Gareth Southgate affrontent une très belle équipe de Suisse, tombeuse de l’Italie en 8es de finale. La Nati est en pleine confiance, elle qui n’a pas perdu le moindre match dans la compétition et qui est passée à 2 doigts de l’emporter contre l’Allemagne en poule. Sur cette lancée, elle pourrait réaliser un nouveau gros coup en déjouant les assauts anglais et en parvenant à ne pas perdre, au moins dans le temps réglementaire.

Pays-Bas – Turquie :

Auteurs d’un premier tour sans saveur ponctuée par une défaite face à l’Autriche (3-2) et par une 3e place dans le groupe D, les Pays-Bas ont brusquement accéléré mardi face à la Roumanie. Sans filet, les Bataves ont largement pris l’avantage sur les Tricolorii en se procurant de nombreuses occasions et en remportant un succès qui ne souffrait d’aucune contestation (3-0). En face, la Turquie a réalisé un joli coup quelques heures plus tard en s’imposant non sans mal contre une belle équipe d’Autriche (2-1). Les Turcs ont brillé sur coups de pied arrêtés et en inscrivant ses 2 buts sur corner. Mais ils n’ont pas eu beaucoup d’autres opportunités et seront privés de leur double buteur du 8e, Demiral, qui a été suspendu pour sa célébration polémique. Face à une formation plus complète, les Turcs pourraient voir leur épopée prendre fin ce week-end.

Si vous misez par exemple sur « Match nul ou victoire de la Suisse » et la victoire des Pays-Bas dans un pari combiné, la cote atteindra :

2,72 chez Betclic qui vous permet de récupérer votre 1er pari remboursé en freebets jusqu’à 120€ avec le code RDJ.

► Profitez de 120€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code RDJ dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 120€ sur ce combiné et gagnez 326€.

– Si votre pari est perdant, vos 120€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 120€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

40€ à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur les 3 derniers quarts de finale de l’Euro !