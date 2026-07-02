Pour Pape Thiaw, il n’y avait pas péno

Le Sénégal se plaint encore de l’arbitrage. Mais cette fois-ci, à défaut de quitter le terrain, Pape Thiaw s’est expliqué en conférence de presse. Battus par la Belgique en 16es de finale de la Coupe du monde (2-3 AP) après avoir mené 2-0, les Lions de la Teranga ont vu leur tournoi s’arrêter sur un penalty de Youri Tielemans dans le temps additionnel de la prolongation. Une décision que le sélectionneur sénégalais n’a toujours pas avalée.

Après recours à la VAR, l’arbitre hondurien Said Martínez a sanctionné un contact de Lamine Camara sur Tielemans. « Quand l’arbitre siffle penalty, quand on a regardé, notre interprétation, pour nous, il n’y avait pas penalty », a lâché Pape Thiaw devant la presse.

Des choix qui passent mal

Le sélectionneur a aussi dû répondre aux critiques sur ses changements, accusés d’avoir fragilisé une équipe qui semblait tenir sa qualification. Pape Thiaw a assumé, en expliquant que plusieurs joueurs étaient touchés physiquement. « Par moments, on avait des problèmes physiques, donc il y avait des joueurs qui étaient fatigués, qui ne pouvaient plus aller », a-t-il justifié. Pape Gueye n’est bien sûr pas de cet avis.

Après avoir crié « Sénégal rek », Pape Thiaw doit surtout éviter d’être rektifié par sa fédération.

Pourquoi Lukaku n’a pas voulu tirer le penalty de la qualif ?