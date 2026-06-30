Skechers lance la Razor 2 et le Sunset Pack : une nouvelle génération de chaussures de football ultralégères

Inspiré des couchers de soleil de Los Angeles, le Sunset Pack de Skechers Football mêle style audacieux et culture foot, porté par des stars comme Harry Kane à l’aube d’un été brûlant.

À l’approche d’un été marqué par le plus grand rendez-vous du football mondial en Amérique du Nord, Skechers Football passe à l’offensive avec une proposition qui dépasse le simple cadre du terrain. Avec la Razor 2 et sa collection Sunset Pack, la marque américaine injecte une vraie dimension lifestyle dans l’univers des crampons.

Couleurs chaudes, dégradés flamboyants, silhouettes affûtées : la collection puise son inspiration dans les couchers de soleil iconiques de Los Angeles, entre culture urbaine et esthétique californienne. Une signature visuelle forte qui tranche avec les codes traditionnels du football.

Des joueurs, une vibe, une scène

Pour incarner cette nouvelle identité, Skechers mise sur une génération de joueurs capables de faire le lien entre performance et style. Harry Kane, Barış Alper Yılmaz et Anthony Elanga deviennent les visages de ce lancement, chacun apportant son énergie à une campagne pensée comme un véritable univers.

Au cœur du dispositif : le « Skechers Motel », un décor rétro à l’américaine où se croisent football et culture pop. Plus qu’une simple publicité, la campagne ressemble à une mise en scène cinématographique, avec des apparitions de figures bien connues comme Ruud Gullit ou Frank Lebœuf, dans une ambiance à mi-chemin entre nostalgie et modernité.

Quand le football rencontre le style

Avec le Sunset Pack, Skechers confirme une tendance de fond : le football ne se joue plus seulement sur la pelouse, il se vit aussi comme une expression de style. Les modèles Razor 2 et SKX_2 ne sont pas seulement pensés pour la performance, ils s’inscrivent dans une esthétique globale où l’image compte autant que le jeu.

Harry Kane résume bien cet état d’esprit : des chaussures qui « ont fière allure » mais qui, surtout, donnent confiance au moment d’entrer sur le terrain.

Un été aux couleurs de Los Angeles… et déjà la suite

Ce lancement n’est qu’un premier chapitre. Skechers annonce déjà la suite avec le Neon City Pack, attendu en juillet, qui plongera cette fois dans l’énergie nocturne de Los Angeles.

En attendant, le Sunset Pack s’impose comme une déclaration d’intention : faire du football un territoire où performance et lifestyle avancent désormais main dans la main.

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