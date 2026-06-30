Yan Diomandé dément la rumeur PSG

C’est fait, c’est pas fait. Toujours en course avec la Côte d’Ivoire, avec laquelle il affrontera la Norvège, Yann Diomandé n’en finit plus d’agiter la chronique mercato, notamment à côté de la fenêtre Paris Saint-Germain.

Pas de 4G ?

Alors que les bruits de couloir indiquent qu’il serait plus proche que jamais de rejoindre la capitale, voilà que le feu follet a mis un petit stop à tout le monde en conférence de presse, avec une justification… étonnante : « Vous m’informez. Je n’ai pas internet, je n’ai pas Instagram, je n’ai pas TikTok. C’est mon agent qui discute avec le club, je n’ai pas d’information ».

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Comprenez, je ne dirai rien, je suis focus sur la Coupe du monde. « Je ne veux pas parler de ça, même avec mon agent parce que c’est une chance de jouer une Coupe du monde, c’est tous les quatre ans, donc il faut en profiter, a-t-il logiquement justifié. Je veux faire l’histoire avec mon pays et donner le meilleur de moi-même. »

Et si on le laissait préparer son seizième tranquillou ?

La piste Yan Diomandé à Paris refroidit