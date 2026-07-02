Pour Andrés Iniesta, « le cyclisme est plus dur que le foot »

Et non, il n’y a pas que la Coupe du monde dans la vie. Samedi, c’est le Tour de France qui commence, de quoi faire une bonne sieste l’après-midi afin d’être en forme pour les matchs de foot de la nuit. Andrés Iniesta, lui, a fait son choix et va plutôt mater des mecs en cuissards pendant les trois prochaines semaines.

Polémique en vue ?

L’ancien milieu légendaire du Barça est propriétaire de NSN, sponsor de l’équipe cycliste éponyme, et a donc profité du départ de la Grande boucle à Barcelone pour se montrer dans son nouveau costume d’entrepreneur. Interrogé par L’Équipe sur la différence entre les deux sports, il n’a pas caché son admiration pour les cyclistes : « Je viens du football et je suis halluciné de voir comment tout le monde coopère. Au Tour de Catalogne, j’étais avec eux au briefing dans le bus, j’ai vu comment ils doivent être au millimètre, ce que chacun devait faire à tel moment de l’étape. En foot, chacun a un rôle dans l’équipe avec pour but de gagner. C’est pareil ici, un plan à suivre pour remporter une étape. Mais le cyclisme est plus dur que le foot, quelques secondes peuvent faire la différence. »

Ce qui ne change pas dans les deux sports, ce sont les polémiques. NSN a effectivement récupéré la licence de l’équipe Israel-Premier Tech, après le tour d’Espagne 2025 marqué par les nombreuses manifestations propalestiniennes. Sylvan Adams, patron israélo-canadien, a été remplacé par Iniesta, mais ce dernier n’a pas perdu les bonnes vieilles habitudes du foot, demandant au journal français de ne poser aucune question sur cette affaire.

C’est vrai qu’un débat pour savoir qui est le meilleur entre Tadej Pogačar et Lionel Messi est plus léger.

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