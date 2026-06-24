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Sur quelle chaîne regarder le match Suisse – Canada ?

Sur quelle chaîne regarder le match Suisse &#8211; Canada ?

Le match du mondial 2026 du Groupe B Suisse – Canada aura lieu le mercredi 24 juin 2026 à 21:00 (heure française) au BC Place de Vancouver. Le match est à suivre en direct sur M6, M6+, beIN Sports.

Sur place, le coup d’envoi sera donné à 12:00 (heure locale, Amérique/Vancouver).

Ce match est diffusé en clair et gratuitement.

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