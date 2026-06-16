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Sur quelle chaîne regarder le match France – Sénégal ?

Sur quelle chaîne regarder le match France &#8211; Sénégal ?

Le match du mondial 2026 du Groupe I France – Sénégal aura lieu le mardi 16 juin 2026 à 21:00 (heure française) au MetLife Stadium de New York/New Jersey (East Rutherford). Le match est à suivre en direct sur M6, M6+, beIN Sports.

Sur place, le coup d’envoi sera donné à 15:00 (heure locale, Amérique/New York).

Ce match est diffusé en clair et gratuitement.

« En équipe de France, il y a un Sénégalais : c’est Guy Stéphan »

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Michael OLISE of France and Team of France during friendly match between France and Northern Ireland at Stade Pierre-Mauroy on June 8, 2026 in Lille, France. (Photo by Emilian Baldow/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
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