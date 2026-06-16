- Mondial 2026
- Phase de groupes
- Groupe I
Sur quelle chaîne regarder le match France – Sénégal ?
Le match du mondial 2026 du Groupe I France – Sénégal aura lieu le mardi 16 juin 2026 à 21:00 (heure française) au MetLife Stadium de New York/New Jersey (East Rutherford). Le match est à suivre en direct sur M6, M6+, beIN Sports.
Sur place, le coup d’envoi sera donné à 15:00 (heure locale, Amérique/New York).
Ce match est diffusé en clair et gratuitement.« En équipe de France, il y a un Sénégalais : c’est Guy Stéphan »