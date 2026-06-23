- Mondial 2026
- Phase de groupes
- Groupe L
Sur quelle chaîne regarder le match Angleterre – Ghana ?
Le match du mondial 2026 du Groupe L Angleterre – Ghana aura lieu le mardi 23 juin 2026 à 22:00 (heure française) au Gillette Stadium de Boston (Foxborough). Le match est à suivre en direct sur M6, M6+, beIN Sports.
Sur place, le coup d’envoi sera donné à 16:00 (heure locale, Amérique/New York).
Ce match est diffusé en clair et gratuitement.Pronostic Angleterre Ghana : analyse, cotes et prono Coupe du Monde