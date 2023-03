Pronostic Borussia Mönchengladbach Werder Brême : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Le Borussia Mönchengladbach réagit contre le Werder Brême

La 25e journée de Bundesliga débute avec un grand classique entre le Borussia Mönchengladbach et le Werder Brême. La formation entraînée par Daniel Farke se montre très irrégulière depuis la reprise. En effet, le Borussia a seulement remporté deux rencontres, dont l’une d’entre elles contre le Bayern Munich dont il est la bête noire. Depuis son exploit face aux Bavarois, Gladbach’ a enchaîné les contre-performances avec un nul à domicile contre Fribourg (0-0) qui joue tout de même le haut de tableau et des revers en déplacement sur les pelouses de Mayence (4-0) et de Leipzig (3-0) le week-end dernier, qui sont deux équipes en forme. Face aux hommes de Marco Rose, Mönchengladbach a eu l’opportunité d’ouvrir le score, mais Plea a vu son penalty être arrêté par le portier de Leipzig. À la suite de cette accumulation de mauvais résultats, Gladbach’ se trouve dans le ventre mou à la 10e place avec 10 points d’avance sur la relégation et 10 de retard sur une place européenne. Depuis le retour de la Coupe du monde, Marcus Thuram est l’ombre de lui-même avec un seul but inscrit lors des 9 dernières rencontres.

De son côté, le Werder Brême a retrouvé l’élite allemande cet été et avait pour objectif le maintien. Pour le moment, les Werderaner sont dans leur plan de marche, car ils se trouvent au même niveau que le Borussia Mönchengladbach avec 10 unités d’avance sur la zone de relégation. Le Werder est une équipe de coups comme le montrent ses derniers résultats. En effet, les rencontres disputées par le club de Brême nous offrent de manière générale des vainqueurs. Le Werder a remporté 3 des 9 dernières journées (pour 6 revers). Victorieux d’un autre promu, Bochum, fin février (3-0), le Werder a ensuite été dominé par Augsbourg (2-1) et le Bayer Leverkusen (2-3). Face aux hommes de Xabi Alonso, l’international allemand Fullkrug a inscrit son 15e but de la saison, ce qui en fait le meilleur buteur de la Bundesliga. Après avoir joué de grosses équipes, le Borussia Mönchengladbach devrait réagir à domicile face à une formation du Werder loin d’être constante dans ses performances.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

