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La statistique inattendue sur Michael Olise durant ce Mondial

VM
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La statistique inattendue sur Michael Olise durant ce Mondial

La tête et les jambes ! En plus d’être un artiste et un footballeur génial, Michael Olise est également un monstre athlétique. Meilleur passeur de ce Mondial 2026 avec 5 offrandes en 4 matchs, l’attaquant du Bayern domine aussi le classement des kilomètres parcourus.

Un marathonien

Depuis l’entrée en lice des Bleus face au Sénégal (3-1), Michael Olise a parcouru pas moins de… 40,9 kilomètres ! C’est tout simplement le Français ayant couru la plus grande distance, selon L’Équipe.

Face à la Suède (3-0), il n’a encore une fois pas ménagé ses efforts en parcourant 10,7 kilomètres et en effectuant le plus de courses à haute intensité (entre 15 et 20 km/h), le plus de courses à très haute intensité (20 et 25 km/h) et même le plus de sprints (46 courses à plus de 25 km/h, soit environ 700 mètres), soit les totaux les plus élevés de la partie.

Prochain rendez-vous pour Olise après avoir gagné la Coupe du monde : le marathon des Étoiles de la Baie le 23 août.

Les plus belles équipes ne gagnent pas toujours, et alors ?

VM

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