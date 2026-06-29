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Deux joueurs quittent l'AS Monaco

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Deux joueurs quittent l'AS Monaco

Tout pour la monnaie, cash, on n’est plus moné-moné-moné-monégasque. Quelques jours avant la reprise de l’entraînement en vue de la saison 2026/2027, l’AS Monaco fait son ménage. Ce lundi soir, le club de la principauté a annoncé le départ de Wout Faes et de Simon Adingra. Les deux joueurs ne sont pas conservés par l’ASM pour la saison prochaine.

Les options d’achat pas activés

Pas encore intronisé à la tête de l’AS Monaco, le futur entraîneur Filipe Luis n’a pas souhaité activer l’option d’achat du défenseur central et de l’ailier gauche. Prêtés respectivement par Leicester et Sunderland avec des options à 7,5 M€ et 17 M€, Faes et Adingra avaient pourtant joué une majorité des matchs en deuxième partie de saison sous Sébastien Pocognoli.

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Luis attaque déjà.

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