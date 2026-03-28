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Jürgen Klopp de retour à Anfield

TB
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Jürgen Klopp de retour à Anfield

De retour dans son jardin. Anfield accueillait ce samedi une rencontre caritative entre des légendes de Liverpool et du Borussia Dortmund. L’occasion pour Steven Gerrard, Ryan Babel, Thiago Alcântara et consorts de faire à nouveau vibrer les fans des Reds. Et pour Jürgen Klopp, présent comme entraîneur adjoint aux côtés de Sir Kenny Dalglish, de retrouver une enceinte qu’il a tant fait rêver pendant près d’une décennie.

La rencontre s’est achevée sur un nul (2-2) après des buts d’Alcântara et Jay Spearing pour Liverpool, avant un retour des Jaune et Noir en seconde période.

Ce relâchement risque de ne vraiment pas plaire du tout à « Kloppo ».

Klopp érige au rang de légende un joueur de Liverpool

TB

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