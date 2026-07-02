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Une légende du foot espagnol raccroche les crampons

ABS
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Une légende du foot espagnol raccroche les crampons

Fin de chantier à 41 ans. Le délicieux milieu espagnol a annoncé via un post Instagram qu’il prenait sa retraite. Passé par Arsenal, Villarreal, Malaga, Al-Sadd, Huelva et enfin Oviedo, Santi Cazorla quitte les terrains en légende du foot espagnol.

Avec la Roja, il aura notamment participé aux deux sacres espagnols à l’Euro, en 2008 et en 2012. Malgré Xavi, Iniesta, Fabregas et Alonso, Cazorla comptabilise tout de même 81 sélections en équipe d’Espagne.

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Une fin de carrière dans son club formateur

Alors qu’Iniesta s’est exilé au Japon et Xavi au Qatar, Cazorla avait préféré revenir dans son club formateur, le Real Oviedo, pour finir sa carrière. Après trois piges, 87 matchs et 3 buts, il aura connu les montagnes russes avec les Carbayones : une montée en Liga et une relégation directe en Liga 2 à l’issue de cette saison 2025-2026.

Merci l’artiste !

En direct : Espagne - Autriche (0-0)

ABS

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