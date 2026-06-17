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Mbappé ou Olise ? Voici quel joueur français a été élu homme du match par la FIFA

TJ
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Mbappé ou Olise ? Voici quel joueur français a été élu homme du match par la FIFA

L’altruisme récompensé. Victorieux du Sénégal pour son entrée en lice en Coupe du monde, l’équipe de France a pu compter sur le talent individuel de Kylian Mbappé, auteur d’un doublé et désormais seul meilleur buteur de l’histoire des Bleus. Mais pour venir à bout des Lions, elle s’en est également remise à un repositionnement tactique, en l’occurence celui de Michael Olise quand celui-ci a permuté depuis son aile vers le poste de numéro 10.

Récompensé par le public

Passeur décisif sur l’ouverture du score de Mbappé, le Bavarois a pris le jeu de cette seconde période à son compte, si bien qu’il a été élu homme du match par le public via la FIFA. Un fait qui montre bien qu’au-delà des buteurs, les performances des meneurs sont également soulignés dans ce Mondial. Invisible en première période, Olise s’est révélé en seconde pour prendre le jeu français à son compte et (sans doute) entériner sa place de titulaire dans le onze, aux dépens d’un Ousmane Dembélé dont le positionnement en numéro 10 au coup d’envoi ne s’est pas avéré payant.

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Tant que tout ne reste que saine concurrence…

Emmanuel Macron a (déjà) de grandes ambitions pour l'équipe de France

TJ

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