- Mondial 2026
- 16es
- Angleterre- RD Congo (2-1)
Le geste de Bellingham très apprécié au Venezuela
La belle image du jour. Après la qualification acquise dans la douleur face à la République démocratique du Congo (2-1), Jude Bellingham s’est arrêté en zone mixte pour apporter son soutien à un journaliste vénézuélien et à son pays victime de tremblements de terre ayant fait près de 1900 morts à ce jour, d’après la Nación.
Une réaction simple et directe
Alors que Manu Gutiérrez tentait de l’interviewer après la rencontre, le milieu des Three Lions s’est alors arrêté et a prononcé ces mots d’un espagnol assuré : « Beaucoup de courage à tous au Venezuela et beaucoup d’amour aussi. » Une réaction qui a été grandement appréciée au pays, selon le même média.
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EM