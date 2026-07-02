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Le geste de Bellingham très apprécié au Venezuela

EM
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Le geste de Bellingham très apprécié au Venezuela

La belle image du jour. Après la qualification acquise dans la douleur face à la République démocratique du Congo (2-1), Jude Bellingham s’est arrêté en zone mixte pour apporter son soutien à un journaliste vénézuélien et à son pays victime de tremblements de terre ayant fait près de 1900 morts à ce jour, d’après la Nación.

Une réaction simple et directe

Alors que Manu Gutiérrez tentait de l’interviewer après la rencontre, le milieu des Three Lions s’est alors arrêté et a prononcé ces mots d’un espagnol assuré : « Beaucoup de courage à tous au Venezuela et beaucoup d’amour aussi. » Une réaction qui a été grandement appréciée au pays, selon le même média.

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