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Kylian Mbappé passe (encore) devant Miroslav Klose

TJ
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Kylian Mbappé passe (encore) devant Miroslav Klose

Prochaine cible : Lionel Messi. Buteur peu avant la pause pour mettre les Bleus dans le bon sens face à la Suède en seizièmes de finale de Coupe du monde, Kylian Mbappé a inscrit son 17e but dans un Mondial. Un but qui lui permet aussi de marquer l’histoire… et de dépasser Miroslav Klose une deuxième fois !

En effet, le capitaine de l’équipe de France porte son nombre de buts en phase éliminatoire de Coupe du monde à neuf, ce qui lui permet de dépasser l’Allemand dans ce registre (8), et de se hisser seul meilleur buteur après les poules.

Historique, encore !

La France démonte la Suède

TJ

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