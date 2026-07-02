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La presse sénégalaise sans pitié avec Pape Thiaw

EM
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La presse sénégalaise sans pitié avec Pape Thiaw

Pape Thiaw est appelé à la barre. Éliminé par la Belgique (3-2 après prolongation), le Sénégal encaisse une désillusion que la presse locale fait porter en grande partie sur le dos de son sélectionneur. Ce jeudi, les Unes sont sans pitié pour Pape Thiaw. L’Obs joue sur les mots avec « Pape, Ciao ! », quand Le Soleil titre « Coachmardesque ». Enquête, plus interrogative, pose la question qui fâche : « Faut-il virer Pape Thiaw ? »

Le coaching de Thiaw remis en question

Mouhamed Camara, journaliste pour Seneweb, fustige lui aussi le sélectionneur des Lions de la Teranga : « Un match à l’image de son tournoi : INCOMPRÉHENSIBLE. Le sélectionneur s’est trompé sur la majorité des choix. »

Même son de cloche chez Sene.news visant le coaching effectué par le sélectionneur de 45 piges : « Le premier responsable est sans doute le sélectionneur Pape Thiaw. Le visage du Sénégal a radicalement changé après les remplacements. Les choix du banc n’ont ensuite jamais permis de stopper la réaction adverse. »

Pour Thiaw, il est l’heure d’aller se réfugier dans la tanière.

Pour Pape Thiaw, il n’y avait pas péno

EM

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