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L’OM a trouvé son entraîneur

EM
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L’OM a trouvé son entraîneur

Un seul mot : enfin ! Plus les jours passaient, plus l’incertitude autour de l’arrivée de Bruno Genesio à l’Olympique de Marseille grandissait. Mais selon L’Équipe, l’histoire va bientôt pouvoir commencer puisque l’ex-entraîneur lillois est attendu à la Commanderie le 6 juillet pour la reprise de l’entraînement. Il devrait signer un contrat de deux piges dans la cité phocéenne après avoir trouvé un dernier accord concernant l’arrivée des membres de son staff : Jérémie Bréchet et Dimitri Farbos en tant qu’adjoints, Nicolas Dehon pour les gardiens et Thomas Choinard, le responsable performance.

Où en est-on avec Beye ?

Pep Genesio arrive donc sur le Vieux-Port, sauf qu’un autre entraîneur est déjà en place. En effet, Habib Beye et la direction olympienne n’ont toujours pas trouvé d’accord concernant la résiliation de son contrat. Toujours selon le quotidien, l’optimisme règne toujours à Marseille pour trouver une solution avec le Sénégalais qui est lié au club jusqu’en juin 2027.

Beye Beye !

L’OM et l’OL sanctionnés par la DNCG

EM

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