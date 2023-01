Pronostic Aston Villa Leeds : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Des buts de chaque côté entre Aston Villa et Leeds

Profitez d'un bonus de 100€ chez Unibet

Profitez d'un bonus de 100€ chez Unibet

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce Aston Villa - Leeds :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En ouverture de la 20journée de Premier League, Aston Villa reçoit Leeds à Villa Park vendredi. Ces deux formations ont le même objectif, se maintenir en Premier League. Actuellement, Aston Villa occupe la 11place avec 7 points d’avance sur le premier relégable. Après une première partie de saison compliquée, Steven Gerrard a été viré pour être remplacé par Unai Emery, qui retrouve ainsi l’Angleterre après son passage guère convaincant du côté d’Arsenal. Le coach espagnol a connu de bons débuts avec des victoires sur Manchester United (3-1) et Brighton (1-2) lors de ses 2 premières rencontres de championnat à la tête des Villans. Depuis la reprise, le club de Birmingham a connu des fortunes diverses. Battu d’entrée par Liverpool (1-3), Aston Villa est ensuite allé s’imposer à Tottenham (0-2) avant de partager les points avec Wolverhampton (1-1). En revanche, les Villans ont connu une grosse désillusion le week-end passé en s’inclinant face à Stevenage en FA Cup. Les hommes d’Unai Emery avaient pourtant ouvert le score par l’intermédiaire de Morgan Sanson qui inscrivait à cette occasion son 1er but en Angleterre, mais ont flanché en fin de match en se faisant surprendre à 2 reprises.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Leeds avait vécu une superbe saison lors de son retour dans l’élite. L’an passé, les choses se sont en revanche corsées pour la formation située dans le Nord de l’Angleterre. Marcelo Bielsa, qui avait permis auxde retrouver l’élite, a été licencié pour laisser la place à Jesse Marsch. L’Américain avait réussi à sauver le club lors de la dernière ligne droite. Pour ce nouvel exercice, Leeds se montre très irrégulier, capable de battre Liverpool à Anfield mais aussi de prendre une déculottée à Brentford (5-2). Depuis la fin du Mondial, la bande à Jesse Marsch a été battue à domicile par Manchester City (1-3) avant d’accrocher deux nuls contre Newcastle (0-0) et West Ham (2-2). Le week-end dernier, les Peacocks étaient engagés en FA Cup, où ils sont passés proche de la sortie. Menés de 2 buts, les partenaires de Bamford ont réussi à revenir au score en toute fin de rencontre et disputeront donc un replay face à Cardiff. Auteur de 10 buts en championnat, Rodrigo Moreno a encore scoré. Portier de cette équipe, le Français Ilan Meslier pourrait être l’un des grands bénéficiaires de l’arrêt de la carrière internationale d’Hugo Lloris. Cette formation entre deux équipes en quête de points pourrait nous offrir un match ouvert avec des buts de chaque côté, comme lors de 6 des 7 derniers matchs respectifs de Villa et de Leeds.- Votre 1pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer- Votre 1pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à joueravecavecavecavecdès la fin du matchen EXCLU avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Aston Villa Leeds encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !