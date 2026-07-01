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Le cap des 5 millions de spectateurs franchi lors de France-Suède

TB
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Le cap des 5 millions de spectateurs franchi lors de France-Suède

Savez-vous ce que ça fait cinq millions, Larmina ? Plus de matchs et donc plus de spectateurs. 5 048 079 depuis l’entame de cette Coupe du monde, pour être tout à fait précis. Le seizième de finale entre la France et la Suède a ainsi permis de franchir la barre symbolique des cinq millions de personnes s’étant rendues au stade depuis le match d’ouverture entre le Mexique et l’Afrique du Sud. De quoi exploser le précédent record datant de 1994, déjà aux États-Unis (3 587 538 fans au total).

64 511 spectateurs de moyenne par match

« La Coupe du monde 2026 entrera dans l’histoire lors du match entre la France et la Suède, lorsque l’affluence totale du tournoi dépassera 5 000 000 de supporters, établissant ainsi un nouveau record absolu de fréquentation », a ainsi fait savoir la FIFA dans un communiqué, avant d’afficher un message sur les écrans géants pendant la rencontre. Après 78 rencontres disputées (sur 104 au total), la moyenne s’établit ainsi à 64 511 spectateurs de moyenne par match.

Autant de fans qui ont donc surmonté les prix délirants…

Les notes des Bleus contre la Suède

TB

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