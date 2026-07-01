Un imbroglio avec le staff a agacé Lucas Digne

Il ne veut vraiment plus goûter au banc. En douze ans d’expérience dans le groupe de Didier Deschamps, Lucas Digne a passé presque autant de matchs avec une chasuble de remplaçant (52) qu’avec le maillot orné du coq (60). À bientôt 33 ans, le latéral vit même sa première compétition internationale dans la peau d’un quasi-titulaire – même si la concurrence avec Théo Hernandez n’a toujours pas donné de vainqueur – et compte bien en profiter jusqu’au bout.

Un malheureux quiproquo

Face à la Suède (3-0), le défenseur d’Aston Villa a plutôt rassuré, mais est tout de même sorti, à un quart d’heure du terme. Les caméras de télévision ont alors capté un vif échange entre Digne, visiblement pas si heureux de laisser sa place au cadet des frères Hernandez, et le sélectionneur.

Si le principal intéressé a fait état d’un « début de crampe » au micro de M6, RMC indique que ce remplacement est né d’un quiproquo entre le joueur et le staff. Si Digne a bien fait un signe vers son banc en fin de match, c’était uniquement pour demander à boire un coup et non pas pour signaler une blessure.

Plus de peur que de mal, mais la possibilité pour Deschamps de légitimer la titularisation de Théo jusqu’à la fin.

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