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Kyle Walker vient à la rescousse d'un défenseur anglais

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Kyle Walker vient à la rescousse d'un défenseur anglais

Kyle Sauveur. Au marquage sur Noah Sadiki, Djed Spence était en porte-à-faux sur le but de la République démocratique du Congo, manquant sa tête sur un ballon long et couvrant Brian Cipenga, qui ouvrait le score (6e). Ce but sans conséquence pour l’Angleterre, qualifiée en huitièmes de finale (2-1), a fait réagir Kyle Walker.

L’ancien défenseur de la sélection (95 capes), alors interrogé sur la situation lors d’une émission de The Sun, est venu à la rescousse du latéral de Tottenham : « Je me suis déjà retrouvé dans cette situation, il ne s’agit pas de blâmer les défenseurs centraux qui ont opté pour une ligne défensive haute mais je comprends ce que Djed a fait. […] J’ai l’impression que Konsa et Guehi ont été attirés par le ballon, l’obligeant à suivre le joueur qui faisait l’appel. J’ai déjà été dans cette situation avant, tu mets tout le monde en jeu, tu espères simplement avoir un coup de chance ou être assez rapide pour revenir. Aurait-il pu s’aligner un peu plus longtemps ? Je trouve ça risqué, je n’aime pas trop le fait de tenir la ligne. Il faut que ce soit très clair, qu’il reçoive une consigne forte de son défenseur central pour maintenir la ligne, donc je pense qu’il a pris la bonne décision. »

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