S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Phase de groupes
  • Groupe D

Sur quelle chaîne regarder le match Turquie – Paraguay ?

Sur quelle chaîne regarder le match Turquie &#8211; Paraguay ?

Le match du mondial 2026 du Groupe D Turquie – Paraguay aura lieu le samedi 20 juin 2026 à 05:00 (heure française) au Levi’s Stadium de San Francisco Bay Area (Santa Clara). Le match est à suivre en direct sur beIN Sports.

Sur place, le coup d’envoi sera donné à 20:00 (heure locale, Amérique/Los Angeles).

Ce match est réservé aux abonnés.

Pronostic Turquie Paraguay : analyse, cotes et prono Coupe du monde 2026

À lire aussi
00
En direct : Turquie-Paraguay (0-0)
  • Mondial 2026
  • Gr. D
  • Turquie-Paraguay
En direct : Turquie-Paraguay (0-0)

En direct : Turquie-Paraguay (0-0)

En direct : Turquie-Paraguay (0-0)
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

C’était une émission, c’est devenu un rendez-vous. Puis un objet de culte. Souvent drôle, parfois intelligente, toujours alcoolisée et volontiers vulgaire, Tout le monde en parle mêlait la désinvolture d’une petite soirée entre potes et le clinquant d’un dîner dans le grand monde. Voilà pourquoi personne ne l’a oubliée, même 20 ans après.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
Logo de l'équipe États Unis
Les US et les coutumes
  • Mondial 2026
  • Gr. D
  • États-Unis-Paraguay (4-1)
Les US et les coutumes

Les US et les coutumes

Les US et les coutumes
41
Revivez États-Unis - Paraguay (4-1)
  • Mondial 2026
  • Groupe D
Revivez États-Unis - Paraguay (4-1)

Revivez États-Unis - Paraguay (4-1)

Revivez États-Unis - Paraguay (4-1)
Articles en tendances

Boutique SO - Magazines

SOCIETY #137, affaire Xavier Dupont de Ligonnès Partie 2

à partir de 8.90€

C'est une putain de bonne question !

Qui sera meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde à la fin de l'édition 2026 ?

Messi
Mbappé
Fin Dans 3h
127
44

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.