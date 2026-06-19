Sur quelle chaîne regarder le match Turquie – Paraguay ?

le Vendredi 19 Juin à 17:00

Le match du mondial 2026 du Groupe D Turquie – Paraguay aura lieu le samedi 20 juin 2026 à 05:00 (heure française) au Levi’s Stadium de San Francisco Bay Area (Santa Clara). Le match est à suivre en direct sur beIN Sports.

Sur place, le coup d’envoi sera donné à 20:00 (heure locale, Amérique/Los Angeles).

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