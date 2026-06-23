- Mondial 2026
- Phase de groupes
- Groupe K
Sur quelle chaîne regarder le match Colombie – RD Congo ?
Le match du mondial 2026 du Groupe K Colombie – RD Congo aura lieu le mercredi 24 juin 2026 à 04:00 (heure française) au Estadio Akron de Guadalajara (Zapopan). Le match est à suivre en direct sur beIN Sports.
Sur place, le coup d’envoi sera donné à 20:00 (heure locale, Amérique/Mexico City).
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