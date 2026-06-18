La Cantine Solidaire du PSG s'attaque à la précarité étudiante

Pour sa 12e édition, la Cantine Solidaire du Paris Saint-Germain a franchi un cap. Le 13 juin 2026 au Parc des Princes, 2 000 étudiants en situation de précarité ont non seulement reçu une aide alimentaire, mais aussi bénéficié d’un accompagnement inédit vers l’emploi.

Le Parc des Princes transformé en forum de l’insertion

Depuis son lancement en 2021, la Cantine Solidaire de PSG For Communities a accompagné plus de 17 000 étudiants grâce à des distributions de denrées alimentaires et de produits de première nécessité. Pour cette 12e édition, organisée en partenariat avec les associations étudiantes Linkee et Studhelp, et avec le soutien de la Fondation Carrefour comme mécène principal, le club a voulu aller plus loin.

Le stade parisien s’est ainsi métamorphosé en véritable espace dédié à l’emploi, proposant aux participants une série de dispositifs concrets pour lever les freins à leur insertion professionnelle.

Un accompagnement inédit de A à Z

Parmi les services proposés lors de cet événement, les étudiants ont pu bénéficier :

➡️ D’un don de vêtements professionnels (costumes, tailleurs, chaussures, accessoires) via l’association La Mode Européenne, pour se préparer aux entretiens d’embauche ;

➡️ D’un coaching image et préparation aux entretiens assuré par La Cravate Solidaire, avec possibilité de poursuivre le parcours après l’événement ;

➡️ D’un studio photo professionnel animé par les photographes du PSG, pour obtenir gratuitement un portrait destiné au CV ou à LinkedIn ;

➡️ De la création de cartes de visite digitales grâce à la plateforme Match Your Talents.

Des entreprises de renom ont également répondu présent : la Fondation d’entreprise Deloitte, Bouygues Bâtiment Île-de-France, la DRH du Paris Saint-Germain et l’APEC ont animé ateliers pratiques, simulations d’entretien et sessions dédiées aux soft skills.

11 tonnes de produits distribués

Fidèle à sa mission première, la Cantine Solidaire n’a pas abandonné son aide alimentaire. Ce sont plus de 11 tonnes de produits alimentaires et d’hygiène — soit environ 5 kg par étudiant — qui ont été distribuées grâce à la Fondation Carrefour.

« Nous avons voulu élargir notre accompagnement à d’autres enjeux essentiels pour les jeunes, notamment leur insertion professionnelle », a déclaré Fabien Allègre, Vice-président de PSG For Communities.