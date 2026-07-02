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Kylian Mbappé défend plus avec les Bleus qu’avec le Real Madrid

EM
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Kylian Mbappé défend plus avec les Bleus qu’avec le Real Madrid

Ça fait grincer des dents à Madrid. Auteur de quatre premiers matchs de haute volée avec six réalisations et deux offrandes, Kylian Mbappé impressionne. Mais c’est sur un autre compartiment du jeu que le capitaine des Bleus épate : la défense. Et les stats le prouvent.

D’après les chiffres remontés par RMC Sport, le numéro 10 effectuerait en moyenne 23,81 pressings par match en Coupe du monde, contre 10,40 cette saison en Liga. De même pour les ballons grattés : 3,33 au Mondial contre 2,17 lors du dernier exercice du championnat espagnol. Ce qui fait rager dans la capitale espagnole.

« Mbappé s’est préparé toute l’année pour jouer avec la France »

Dans la fameuse émission El Chiringuito, le journaliste Juanma Rodríguez a pesté contre cette attitude affichée par Mbappé aux États-Unis : « Chaque fois que je le regarde jouer pour la France, ça m’énerve encore plus. Ça m’énerve encore plus. »

Dans la même lignée, le journaliste s’en prend subtilement au meilleur buteur des Tricolores : « Mbappé s’est préparé toute l’année pour jouer avec la France. Et ça me surprend d’entendre des gens dire que c’est normal. Normal ? Avec mon argent, enfin… avec de l’argent des socios du Real Madrid. »

Y a plus qu’à mettre Deschamps sur le banc du Real à la rentrée.

Le trio offensif des Bleus aussi fort que celui du Brésil 2002

EM

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