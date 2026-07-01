Le tableau de l'équipe de France se précise

Attendez avant de hang it to the Louvre. À la suite de sa large victoire contre la Suède (3-0) pour ce qui restera son tout premier seizième de finale de Coupe du monde, l’équipe de France y voit un peu plus clair pour la suite des opérations.

Avant d’espérer retrouver le MetLife Stadium d’East Rutherford el 19 juillet en finale, la bande à Didier Deschamps sait désormais qu’elle devra ferrailler avec le Paraguay en huitièmes de finale. Tiens, tiens ça nous rappelle quelque chose qui s’est passé à Lens en 1998… Sauf que ça se passera à Philadelphie le 4 juillet, jour de fête nationale aux États-Unis, à 23 heures sur les horloges de France métropolitaine.

Tout, même une partie de plaisir

Si les Bleus ne tombent pas dans le même piège que les Allemands, ils retrouveront en quarts de finale le vainqueur de Canada-Maroc, le jeudi 9 juillet à 22 heures du côté de Boston.

En demie, pas de Brésil, pas de Norvège, pas d’Argentine, pas d’Angleterre, pas d’Algérie, pas de Mexique (pour ne citer que ceux qui sont encore en lice), mais celui qui sera le dernier sur la branche accueillant le Portugal, la Croatie, l’Espagne, l’Autriche, les États-Unis, la Bosnie-Herzégovine, la Belgique et le Sénégal. Dans tous les cas, ça se passera à Dallas, le 14 juillet, jour de fête nationale en France.

Vite, la suite !

Barcola, la quatrième roue du carrosse bleu