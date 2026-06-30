- En partenariat avec Parions Sport PDV
Les folles aventures d’un groupe de 4 potes qui parient…
SF
"Premiers Potos", c’est la websérie évènement du mondial, produite par So Foot, en collaboration avec Parions Sport Points de Vente. Trois épisodes d’une minute qui mettent en scène une bande de quatre potes qui se retrouvent pour remplir leur grille de pronos...
Épisode 1 – La légende
Épisode 2 – Le rêve
Épisode 3 – Le mariage
Vous avez préféré quel épisode ?En direct : Côte d'Ivoire - Norvège (1-2)
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